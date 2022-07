Hohe Energiepreise treiben Holznachfrage im Nordosten

Angesichts der gestiegenen Preise für Gas und Öl, wollen offenbar viele Menschen ihre Kaminöfen stärker nutzen. Die Nachfrage nach Brennholz ist in Mecklenburg-Vorpommern im ersten Halbjahr in die Höhe geschossen.

Abgeholzte Bäume liegen zu einem Polter aufgestapelt in einem Waldgebiet.

Schwerin (dpa/mv). Die Forstwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern verzeichnet im Zuge der gestiegenen Energiepreise eine unüblich hohe Nachfrage nach Brennholz. Bereits zur Jahresmitte sei so viel verkauft worden wie sonst in einem Jahr, sagte ein Mitarbeiter der Landesforsten gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Der Vorrat sei damit zwar noch nicht ausgeschöpft, denn hier gebe es einen Puffer. Der Rohstoff sei jedoch endlich.

Auch ein Holzhändler bestätigt die hohe Nachfrage. Normalerweise gebe es ein Sommerloch, wenn es um den Verkauf von Brennholz gehe. Jetzt aber liefen die Lager zwischenzeitlich bereits leer. Nachschub liefere diesem Betrieb aber eine eigene Trocknungsanlage. Mit dieser Anlage dauere es nur ein bis zwei Wochen, um Nachschub verkaufsfertig zu bekommen. Üblich seien ein bis drei Jahre. Doch auch hier sei man auf den Nachschub aus dem Wald angewiesen.

Auf eine hohe Nachfrage einfach mit einem Mehr an Produktion zu reagieren, ist der Landesforstbehörde zufolge nicht so einfach möglich. Es gebe aber Waldflächen im Land, die zwar für eine Bewirtschaftung bereitstünden, bei diesen habe es aber bisher finanziell keinen Sinn gemacht. Die Kosten überstiegen die möglichen Erlöse. Sollte der Marktpreis für Brennholz steigen, so wäre auch hier eine Nutzung möglich, hieß es.

© dpa-infocom, dpa:220723-99-127732/3 (dpa)