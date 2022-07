Zu viele Getränkedosen für Party: Polizei stoppt Transporter

Stolpe. Auf dem Weg von Dänemark zu einer Party in Berlin hat die Polizei einen mit Getränkedosen überladenen Transporter gestoppt. Das Fahrzeug habe am Freitagmorgen auf dem Autobahnparkplatz Stolpe etwa 5,7 Tonnen auf die Waage gebracht, teilte die Polizei mit. Damit sei es etwa 60 Prozent schwerer gewesen als erlaubt. Der 30-jährige dänische Fahrer habe die Getränkepaletten für eine Privatfeier von Dänemark nach Berlin bringen wollen, gab er demnach an. Ihm drohen nun 470 Euro Bußgeld und ein Punkt in Flensburg. Außerdem musste er sich um die Umverteilung auf einen weiteren Transporter kümmern.

© dpa-infocom, dpa:220722-99-121493/3 (dpa)