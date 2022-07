Autofahrerin übersieht Motorradfahrer beim Abbiegen

Waren (dpa/mv). Eine Autofahrerin hat in Waren an der Müritz beim Abbiegen einen Motorradfahrer übersehen, der bei dem Zusammenstoß schwer verletzt wurde. Wie ein Polizeisprecher sagte, ereignete sich der Unfall am Donnerstag im Westen der Stadt. Die 45-jährige Autofahrerin sei mit dem Wagen nach links zu einer Werkstatt abgebogen. Der entgegenkommende 62-jährige Kradfahrer habe noch gebremst, den Zusammenstoß aber nicht verhindern können. Rettungsdienst und Notarzt versorgten den Biker und brachten ihn in eine Klinik. Die Frau am Steuer des Autos blieb unverletzt.

