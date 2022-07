Neubrandenburger Diskuswerferin Claudine Vita Fünfte bei WM

Neubrandenburg/Eugene (dpa/mv). Für eine Medaille hat es nicht gereicht, wohl aber für ihre bislang beste Platzierung bei internationalen Titelkämpfen: Diskuswerferin Claudine Vita vom SC Neubrandenburg hat bei der Leichtathletik-WM in Eugene (USA) mit 64,24 Metern den fünften Rang belegt. Es siegte die Chinesin Bin Feng (69,12 Meter).

Der Internetseite leichtathletik.de sagte Vita über ihren Wettkampf: «Der erste Wurf war ein bisschen missraten, und früher hätte ich wahrscheinlich die beiden anderen Versuche dann auch nicht kontrolliert bekommen. Aber ich habe in den letzten Wochen viel an mir gearbeitet und habe eine neue Stärke für mich gefunden.» Sie habe endlich mal in die Top Acht bei einem internationalen Höhepunkt kommen wollen und habe dazu alles reinlegen müssen, ergänzte die 25-Jährige. «Ich freue mich, dass das so gut geklappt hat.» Die beiden anderen deutschen Starterinnen verpassten den Endkampf.

© dpa-infocom, dpa:220721-99-103459/3 (dpa)