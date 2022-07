Feuerwehreinsatz Hitze: Ödland- und Wald bei Krakow am See verbrannt

Krakow am See (dpa/mv). Bei brütender Hitze ist am Mittwoch bei Krakow am See (Landkreis Rostock) ein Ödland- und Waldbrand ausgebrochen. Wie ein Polizeisprecher sagte, konnten Feuerwehrleute aber einen größeren Schaden verhindern und die Flammen auf einer Fläche von etwa vier Hektar löschen. Etwa ein Viertel des Brandes betraf einen Mischwald. Nach bisherigen Erkenntnissen gebe es keinen Hinweis auf Brandstiftung. Vermutlich habe sich extrem ausgetrocknetes Gras bei den sommerlich heißen Temperaturen um 37 Grad von selbst entzündet, hieß es. 42 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

© dpa-infocom, dpa:220720-99-94144/2 (dpa)