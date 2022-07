Temperaturen im Nordosten nachmittags über 37 Grad

Ein Außenthermometer in einem Kleingarten zeigt die Temperatur von knapp 40 Grad an.

Schwerin/Offenbach (dpa/mv). Die Temperaturen in Mecklenburg-Vorpommern haben die Marke von 37 Grad am frühen Mittwochnachmittag bereits überschritten. Unter anderem an der Messstation Marnitz seien 37,2 Grad gemessen worden, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mit.

Mit erwarteten Tageshöchstwerten von bis zu 39 Grad könnte sogar ein neuer Temperaturrekord für den Nordosten aufgestellt werden. Der bisherige Höchstwert stammt dem DWD zufolge aus dem August 1992 - ist also 30 Jahre alt. Damals wurden im Ostseebad Zinnowitz auf Usedom 39,3 Grad gemessen.

Die aktuell höchste jemals vom DWD in Deutschland gemessene Lufttemperatur ist im Vergleich zum Landeshöchstwert sehr jung und stammt aus dem Jahr 2019. Am 25 Juli wurden sowohl in Tönisvorst als auch in Duisburg-Baerl (beide NRW) 41,2 Grad gemessen.

© dpa-infocom, dpa:220720-99-92047/2 (dpa)