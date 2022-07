Hiobsbotschaft für Hansa Rostock: Thill fällt länger aus

Rostocks Sebastien Thill schaut in die Kamera.

Rostock (dpa/mv). Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock muss mehrere Wochen auf seinen Neuzugang Sebastien Thill verzichten. Der luxemburgische Nationalspieler hat sich am vergangenen Sonntag im Auftaktspiel gegen den 1. FC Heidenheim (0:1) einen Bänder- und Kapselriss in einem Sprunggelenk zugezogen. Das teilte der Verein am Dienstag mit.

Der 29-jährige Thill war als Hoffnungsträger zu den Rostockern gekommen und sollte nach dem überraschenden Wechsel von Hanno Behrens nach Thailand die Führungsrolle im offensiven Mittelfeld übernehmen. Möglicherweise müssen sich die Rostocker jetzt erneut auf dem Transfermarkt umsehen.

