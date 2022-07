Mann aus Afghanistan getötet: Prozess wegen Mordes gegen Duo

Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Oberlandesgericht zu sehen.

Neubrandenburg (dpa/mv). Sechs Monate nach dem gewaltsamen Tod eines 30-jährigen Mannes in Neubrandenburg müssen sich ab Anfang August zwei Beschuldigte vor Gericht verantworten. Wie das Landgericht Neubrandenburg am Dienstag mitteilte wird den 19 und 16 Jahre alten Männern gemeinschaftlicher Mord vorgeworfen. Bei den Beschuldigten handelt es sich laut Staatsanwaltschaft um einen Iraner und einen Jugendlichen aus Afghanistan.

Das aus Afghanistan stammende Opfer soll am 7. Februar auf einem Weg am Oberbach in Neubrandenburg von den Bekannten erst in einen Streit verwickelt und dann unter anderem mit einem Holzstamm geschlagen worden sein. Nachdem der 30-Jährige zu Boden gegangen war, hätten die Beschuldigten «in Tötungsabsicht» weiter auf ihn eingetreten und -geschlagen. Anlass der Attacke war laut Anklage, dass der 30-Jährige eine Freundin des 19-Jährigen als «Schlampe» bezeichnet haben soll. Die Tötung wegen einer Ehrverletzung sei aus niederen Beweggründen erfolgt und damit als gemeinschaftlicher Mord zu werten, hieß es.

Passanten gingen dazwischen. Die Beschuldigten flohen, wurden aber kurze Zeit später in der Nähe gefasst und kamen in U-Haft. Das Opfer hatte schwerste Kopfverletzungen erlitten und war trotz schneller medizinischer Hilfe am 18. Februar in einer Klinik an den Folgen gestorben.

Für den Prozess sind sechs Verhandlungstage geplant, ein Urteil soll Mitte September fallen.

