Backhaus sieht Anzeichen für vergleichsweise gute Ernte

Schwerin (dpa/mv). Die Landwirte in Mecklenburg-Vorpommern haben nach Einschätzung von Agrarminister Till Backhaus (SPD) in diesem Jahr bislang weniger unter der Trockenheit zu leiden als ihre Berufskollegen in vielen anderen Teilen Deutschlands. Nach frühem Start sei die Ernte der Wintergerste landesweit abgeschlossen. Bei regional zum Teil erheblichen Unterschieden könne nach ersten Erhebungen von einem insgesamt leicht überdurchschnittlichen Ernteergebnis ausgegangen werden, teilte Backhaus am Dienstag in Schwerin mit. An sandigen Standorten seien wegen des fehlenden Regens die Erträge aber deutlich geringer. Die Ergebnisse der bevorstehenden Weizen- und Rapsernte hingen auch davon ab, wie viel Niederschläge in den nächsten Tagen noch fallen. Die Wasservorräte im Boden seien ausgeschöpft.

Backhaus zeigte sich skeptisch, ob die Bauern im Nordosten von den zuletzt massiv gestiegenen Preisen für Feldfrüchte profitieren. Viele Betriebe hätten einen Großteil ihrer Erntemengen bereits bei dem zuvor schon recht hohen Preisniveau kurz vor dem Überfall Russlands auf die Ukraine vertraglich gebunden. Daher würden die real erzielten Erzeugerpreise bei Raps und Weizen wohl spürbar unter den aktuellen Rekordnotierungen liegen, äußerte Backhaus seine Vermutung. Er verwies zudem darauf, dass die Ergebnisse der Agrarbetriebe in diesem Jahr durch drastische Preisanstiege etwa bei Kraftstoffen und Dünger geschmälert würden. Für Tierhalter stelle sich die Situation unterschiedlich dar: Während Milchproduzenten inzwischen deutlich höhere Preise erzielten, litten Schweinehalter weiter unter sehr niedrigen Erzeugerpreisen.

