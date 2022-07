Rostock Seawolves trennen sich von Montgomery Jr.

Hamburg (dpa/mv). Basketball-Bundesligist Rostock Seawolves und Robert Montgomery Jr. gehen getrennte Wege. Der Vertrag mit dem US-Amerikaner wird nicht verlängert, wie der Verein am Montag mitteilte. Der 24 Jahre alte Forward war Ende Oktober vergangenen Jahres zu den Mecklenburgern gekommen. In 35 Einsätzen für die Seawolves kam er auf 4,3 Punkte und 3,3 Rebounds. «Wenn wir ihn gebraucht haben, hat er auch immer wieder das geliefert, was wir von ihm brauchten. Rob ist jemand, der uns viel Energie gegeben hat», sagte Cheftrainer Christian Held.

