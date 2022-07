Wetterdienst warnt vor Hitze im Nordosten

Schwerin/Offenbach (dpa/mv). Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt auch für Mecklenburg-Vorpommern vor hohen Temperaturen im Wochenverlauf. «Am Dienstag wird vor allem im westlichen Landesinneren eine starke Wärmebelastung erwartet. Am Mittwoch wird es noch heißer», hieß es am Montag auf der Webseite des DWD. Unter Hochdruckeinfluss kommen demnach zunehmend heiße Luftmassen in den Nordosten.

Aktuell warnt der Wetterdienst bereits in weiten Teilen Deutschlands vor der Hitze, auch im westlichen Drittel Mecklenburg-Vorpommerns. Bisher weniger betroffen sind Vorpommern und die Seenplatte. Damit gehören die Regionen neben dem nördlichen Schleswig-Holstein, großen Teilen Bayerns und Teilen Baden-Württembergs jedoch zur Ausnahme.

Bereits für Montag erwartet der DWD Temperaturen von 25 bis 30 Grad, an der Küste mit 24 bis 27 Grad etwas weniger. Mit Temperaturen zwischen 10 und 18 Grad soll es in der Nacht jedoch zunächst unter die Marke von 20 Grad abkühlen, ab der von tropischen Nächten gesprochen wird.

© dpa-infocom, dpa:220718-99-63798/2 (dpa)