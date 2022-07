Rostocks Trainer Härtel verspricht: «Spielen voll auf Sieg»

Ein Fußballspieler ist am Ball.

Rostock (dpa/mv). Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock startet mit Volldampf in die neue Saison. «Wir spielen voll auf Sieg und wollen die drei Punkte hierbehalten», sagte Trainer Jens Härtel vor dem Heimspiel heute gegen den 1. FC Heidenheim. Die Rostocker können in Bestbesetzung antreten, einige Neuzugänge dürften in der Startelf stehen.

Die Partie wird vor prächtiger Kulisse stattfinden. Im Vorverkauf sind bereits weit über 20.000 Karten abgesetzt worden. Um auch den letzten Platz noch zu füllen, hat Hansa zudem ein Sparangebot für Vereine aus Mecklenburg-Vorpommern ausgerufen, die für die Partie Gruppenrabatt erhalten.

