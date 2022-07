Rostock feiert CSD: Mehr als bunt, laut, schrill

Rostock (dpa/mv). Die Hansestadt Rostock begeht heute zum 20. Mal den Christopher-Street-Day (CSD). Unter dem Motto «Mehr als bunt, laut und schrill» wollen die Organisatoren deutlich machen, dass die ausgelassene Stimmung der Teilnehmer nur eine Seite des Aktionstages ist. Die CSD-Demonstration solle erneut genutzt werden, um politischen Forderungen Nachdruck zu verleihen. «Es gibt noch viele Baustellen, angefangen bei den Beschränkungen für homosexuelle Männer beim Blutspenden bis hin zur Widerspiegelung der sexuellen Vielfalt in den Lehrplänen für Schüler», erklärte Vereinsvorstand Max Rentner im Vorfeld.

Nach seinen Angaben werden zum CSD in Rostock etwa 5000 Menschen erwartet. Für den Abend ist eine Pride Night mit viel Musik geplant. Die Organisatoren appellierten an die Teilnehmer, sich vor dem Besuch der Veranstaltungen auf Corona zu testen und bei positivem Befund zu Hause zu bleiben. Der Christopher-Street-Day geht auf einen Aufstand von Homosexuellen gegen Polizeiwillkür in New York zurück. In Erinnerung daran wird weltweit für Akzeptanz von sexueller und geschlechtlicher Vielfalt demonstriert.

