Minister: Ukrainischer Führerschein weiterhin gültig

Schwerin (dpa/mv). Geflüchtete aus der Ukraine dürfen weiterhin ihren bestehenden Führerschein in Mecklenburg-Vorpommern verwenden. «Viele Menschen möchten in Deutschland insbesondere mit ihren Kraftfahrzeugen mobil sein. Darüber hinaus benötigen sie zum Teil eine Fahrerlaubnis, um einer Beschäftigung nachzugehen. Gerade in einem Flächenland wie Mecklenburg-Vorpommern ist das von Bedeutung», sagte Verkehrsminister Reinhard Meyer (SPD) am Freitag in Schwerin.

Das Ministerium hat eine Allgemeinverfügung erlassen, die eine bisher geltende Übergangsregelung von sechs auf zwölf Monate ausdehnt. Den Angaben zufolge gilt die Regelung jedoch längstens bis zum 23. Februar 2023. Bis dahin will die Europäische Union eine Verordnung erlassen haben, die den Umgang mit ukrainischen Führerscheinen und Berufskraftfahrerqualifikationen regelt. Diese sehe «im Wesentlichen die Anerkennung gültiger ukrainischer Führerscheine von Personen vor», die dem Schutzstatus unterliegen, hieß es.

Meyer zufolge ist es für die Geflüchteten schwierig, ihre Fahrkenntnisse durch die übliche Prüfung nachzuweisen. «Hindernisse stellen etwa mangelnde deutsche Sprachkenntnisse und fehlende finanzielle Mittel dar», so der Minister.

