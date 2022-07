Police-Hits im Klassik-Gewand: Europa-Premiere in Schwerin

Schwerin. Nach einer Konzertserie in den USA bringt der frühere Police-Schlagzeuger Stewart Copeland seine klassischen Adaptionen der größten Band-Hits nun nach Europa. Die Tour startet am Freitagabend mit einem Open-Air-Konzert mit der Mecklenburgischen Staatskapelle in Schwerin. Am Samstag, zum 70. Geburtstag Copelands, folgt am gleichen Ort eine weitere Aufführung des Projektes «Police Deranged for Orchestra».

Danach sind für Ende August Auftritte in Amsterdam, Györ (Ungarn) und Stettin (Polen) geplant. Copeland feierte Ende der 1970er und Anfang der 1980er Jahre an der Seite von Sänger Sting mit der englischen New-Wave-Band The Police große Erfolge. Zu den bekanntesten Songs gehören «Roxanne», «Message in a Bottle» und «Every Breath you take».

Der Musiker hat sich inzwischen auch einen Namen als Komponist gemacht. Im vergangenen Jahr hatte seine Oper «Electric Saint» über den Erfinder Nikola Tesla am Deutschen Nationaltheater Weimar Premiere. Am 22. Juli feiert seine Rockoper «The Witches Seed» (Die Hexen-Saat) in Norditalien Premiere.

