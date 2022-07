Arbeitsunfall Ministerin nach Tod in Gießerei: Erst Ursache klären

Torgelow/Schwerin (dpa/mv). Nach dem tödlichen Gießerei-Unfall in Torgelow hat sich Mecklenburg-Vorpommerns Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) dafür ausgesprochen, dass die Arbeit dort erst wieder aufgenommen wird, wenn die Unfallursache geklärt ist. «Die Wiederaufnahme des Betriebs ist nicht vorstellbar, bevor weitere Gefährdungen nicht ausgeschlossen sind», teilte die Ministerin am Mittwoch in einer Mitteilung ihres Hauses mit. Ein Experten-Team des Landesamtes für Gesundheit und Soziales, das zum Ministerium gehört, sei bereits im Einsatz. Der schreckliche Unfall werde detailliert und akribisch untersucht.

«Meine Gedanken sind bei den Familien und Angehörigen der verstorbenen Männer», erklärte Drese. Ihnen gelte ihr aufrichtiges Beileid. Sie dankte auch den Einsatz- und Rettungskräften, die schnell vor Ort waren. Auch für diese Frauen und Männer sei das Ereignis nur schwer zu ertragen und verarbeiten.

Am Dienstagabend war eine etwa 50 Tonnen schwere Sandgußform beim Umsetzen per Kran unerwartet zerbrochen und hatte drei Männer verschüttet. Zwei Arbeiter kamen ums Leben, einer wurde schwer verletzt. Der Betrieb hat die Arbeit in Torgelow vorerst kompett eingestellt.

