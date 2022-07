Die Linke für weitere Bundeshilfen gegen hohe Energiepreise

Schwerin (dpa/mv). Die Linke sieht den Bund in der Pflicht, Wirtschaft und Privathaushalte vor den Folgen explodierender Energiepreise zu schützen. «Ein Schutzschirm muss Versorger vor der Pleite und Kunden vor Überschuldung schützen», forderte am Mittwoch die Vorsitzende der Linksfraktion im Schweriner Landtag, Jeannine Rösler. Es reiche nicht, große Gasunternehmen wie Uniper zu stützen. Auch kommunale Stadtwerke oder örtliche Wärmeversorger müssten abgesichert werden, sagte sie. Der Verband kommunaler Unternehmen hatte am Dienstag angesichts der Turbulenzen auf dem Gasmarkt vom Bund einen Schutzschirm für Stadtwerke als Grundversorger gefordert.

Rösler hält zudem ein drittes Entlastungspaket für erforderlich, das zielgerichtet einkommensschwache Haushalte unterstützt. «Sehr viele Menschen gerade auch in Mecklenburg-Vorpommern mit dem bundesweit niedrigsten Lohnniveau sind längst überfordert und können die Kosten nicht mehr stemmen. Die Not ist groß, wie der Ansturm bei den Tafeln und der Verzicht von Betroffenen auf Mahlzeiten verdeutlichen», erklärte Rösler. Zugleich würden Reiche immer reicher. «Der soziale Frieden ist gefährdet wie nie», mahnte die Linken-Politikerin eine gerechtere Lastenverteilung an.

Angesichts der rapide gestiegenen Gas- und Ölpreise sowie des fortschreitenden Klimawandels sei der beschleunigte Ausbau der erneuerbaren Energien alternativlos, sagte Rösler. Deshalb komme es zwingend darauf an, die Akzeptanz für Windräder und Solaranlagen zu erhöhen. So sollten die Netzausbaukosten fair verteilt werden. Derzeit seien die Strompreise wegen der Umlage im Norden, wo viele Wind- und Solarparks stehen, am höchsten. «Diese himmelschreiende Ungerechtigkeit ist schnellstens zu beseitigen», forderte Rösler.

Erst am Dienstag war bekannt geworden, dass in Mecklenburg-Vorpommern nicht nur der Bau von Windparks ins Stocken geraten ist, sondern das Land trotz vollmundiger Ankündigungen auch bei der Nutzung der Sonnenenergie auf der Stelle tritt.

