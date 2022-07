Aufräumarbeiten nach Bootsschuppen-Großbrand

Neubrandenburg (dpa/mv). In Neubrandenburg haben die ersten Aufräumarbeiten nach dem Großbrand in einer Bootsschuppenanlage am Kulturpark begonnen. Wie ein Sprecher der Stadt am Mittwoch sagte, trägt eine Firma zuerst eine Bodenschicht auf einer benachbarten Wiese ab. Dort wurden Asbestfasern von zerstörten Dachplatten der Schuppen durch den Brand vor zehn Wochen hingetrieben. Dazu wurde das Ruinen-Gelände weiträumiger als bisher abgesperrt. Von Land aus sollen zudem vorsichtig erste Gegenstände aus dem mit Ölsperren gesicherten Wasserbereich geborgen werden.

Für die Anfangsarbeiten, die etwa vier Wochen dauern sollen, wurden 40.000 Euro an Kosten veranschlagt. Diese will die Stadt auslegen und später den Pächtern in Rechnung stellen. «Die Arbeiten werden mit sehr hohen Ansprüchen an den Arbeitsschutz umgesetzt», sagte der Sprecher. Das Hauptgutachten für die Beseitigung aller Brandreste der Boote und Schuppen aus dem Wasser stehe aber noch aus.

Am 5. Mai waren 54 Bootsschuppen in den zwei letzten Reihen der Anlage mit rund 400 Unterstellmöglichkeiten abgebrannt. Mehrere weitere Bootsschuppen wurden schwer beschädigt, der Schaden wurde auf 1,2 Millionen Euro geschätzt.

Die zuständigen Umweltämter haben von der Stadt als Grundstücksbesitzer ein Sanierungskonzept verlangt. So soll auch verhindert werden, dass gefährliche Stoffe in den Oberbach und den benachbarten Tollensesee treiben. Neubrandenburgs Vize-Oberbürgermeister Peter Modemann schätzte die Kosten der gesamten Beräumung, die ein Gutachter überwachen soll, auf mindestens 400.000 Euro. Auch diese Kosten müssten letztlich vor allem die Schuppenbesitzer oder deren Versicherungen tragen.

Durch zwei weitere Brandstiftungen sind inzwischen mehr als 70 Bootsschuppen zerstört. Die Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung. Tatverdächtige seien noch nicht gefunden, sagte eine Polizeisprecherin.

© dpa-infocom, dpa:220713-99-04508/2 (dpa)

