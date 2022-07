Unbekannte verletzen Pferd schwer: Tier notgetötet

Polzow (dpa/mv). Unbekannte haben im Süden Vorpommerns ein Pferd so schwer verletzt, dass es eingeschläfert werden musste. Wie ein Polizeisprecher sagte, ereignete sich der Vorfall in der Nacht zu Dienstag in Polzow bei Pasewalk (Vorpommern-Greifswald). Nach bisherigen Erkenntnissen stand die Stute auf einer Weide am Ortsrand. Die Eigentümer fanden sie am Morgen. Laut Polizei wurden ihr mehrere große Schnittwunden im Beckenbereich zugefügt.

Auch eine sofort alarmierte Tierärztin konnte das Pferd nicht mehr retten. Eine rechtsmedizinische Untersuchung soll weitere Erkenntnisse bringen. Die Polizei ermittelt wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Noch sei unklar, ob es ein oder mehrere Täter waren, sagte ein Polizeisprecher. Der Sachschaden wurde auf rund 5000 Euro geschätzt.

