Großer Bahnhof für Ex-Hansa-Profi Behrens in Jakarta

Jakarta (dpa/mv). Fußball-Profi Hanno Behrens ist am Montag von einer großen Schar Fans am Flughafen in Jakarta begrüßt worden. Der 33 Jahre alte Mittelfeldspieler, der von Hansa Rostock für drei Jahre zum indonesischen Erstligisten Persija Jakarta gewechselt ist, war beeindruckt von der Begeisterung. «Ich bin so glücklich, endlich hier zu sein», sagte er der «Ostsee-Zeitung» am Montag. Trainer von Persija Jakarta ist der ehemalige Hansa- und HSV-Spieler Thomas Doll. «Vielen Dank für den warmen Empfang», schrieb Behrens später bei Instagram.

