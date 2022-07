Unfall mit drei Autos: Vier Verletzte nach Überholfehler

Meiersberg (dpa/mv). Bei einem Unfall mit drei Fahrzeugen sind am Montag in Meiersberg (Vorpommern-Greifswald) vier Menschen verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher sagte, übersah ein 64-jähriger Autofahrer beim Ausscheren auf der Landesstraße 28, dass er bereits überholt wurde. Beide Fahrzeuge stießen seitlich zusammen. Einer der Wagen prallte dann gegen ein drittes Fahrzeug, das davor auf der Straße fuhr. In diesem Auto wurden die Fahrerin, die Beifahrerin und ein Kind verletzt, sie kamen in Krankenhäuser. Auch der Fahrer des abgedrängten Autos wurde verletzt. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Die Straße war zwei Stunden gesperrt. Der Gesamtschaden wurde auf 76.000 Euro geschätzt.

