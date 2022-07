Härtel vor Saisonstart: «Dampf auf dem Kessel lassen»

Rostock (dpa/mv). Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock sieht sich wenige Tage vor Saisonstart im Betriebsmodus. «Wir müssen den Ball flach halten und Dampf auf dem Kessel lassen, damit alle wach und bereit sind, gegen Heidenheim eine richtige Schlacht abzuliefern», sagte Trainer Jens Härtel der «Ostsee-Zeitung» (Montag) und begründete: «Wenn du da nicht bereit bist, physisch alles auf dem Platz zu geben, fressen sie dich auf.» Die Heidenheimer erwarten die Rostocker am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) im heimischen Ostseestadion.

Nach dem 3:1-Sieg im Testspiel am vergangenen Samstag gegen den dänischen Erstligisten Bröndby IF hat Härtel seine Startformation weitgehend im Kopf. «Ein paar Sachen sind noch offen», meinte der Coach. Torhüter Markus Kolke hat er erneut zum Kapitän bestimmt. Der Mannschaftsrat wird am Dienstag gewählt.

© dpa-infocom, dpa:220711-99-983205/2 (dpa)