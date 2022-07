Ludwigslust-Parchim Scheune steht in Flammen: Mehrere Zehntausend Euro Schaden

Gorlosen (dpa/mv). Ein Scheunenbrand hat am frühen Freitagabend in der Gemeinde Gorlosen einen Schaden von rund 50.000 Euro verursacht. Ersten Erkenntnissen zufolge brach das Feuer im Dach des Gebäudes aus, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Bewohner des Grundstücks im Ortsteil Boek hatte die Flammen bemerkt und die Feuerwehr alarmiert.

Mehrere Freiwillige Feuerwehren aus der Region löschten die brennende Scheune und konnten den Schaden damit auf das Dach beschränken. In dem Gebäude sind eine Werkstatt, eine Waschküche und eine Heizungsanlage untergebracht. Zudem soll darin Stroh gelagert gewesen sein. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei hat den Brandort im Landkreis Ludwigslust-Parchim beschlagnahmt und ermittelt.

