Nordost-FDP unterstützt Pläne für staatliche Presseförderung

Berlin/Schwerin (dpa/mv). Die FDP in Mecklenburg-Vorpommern hat sich Forderungen nach staatlichen Hilfen für Zeitungsverlage angeschlossen. «Eine vielfältige Medienlandschaft ist von großer Bedeutung für informierte Bürgerinnen und Bürger. Gerade in der aktuellen Situation sind unabhängige und professionelle journalistische Medien von besonderer Bedeutung», betonte die FDP-Landtagsabgeordnete Sabine Enseleit am Freitag in Schwerin. Sie forderte die rot-rote Landesregierung in Schwerin auf, einen Vorstoß der Länder Sachsen und Niedersachsen dazu im Bundesrat zu unterstützen. Bremen und Schleswig-Holstein waren dem Antrag bereits in der Sitzung der Länderkammer am Freitag beigetreten.

Der sächsische Medienminister Oliver Schenk (CDU) sagte in der Bundesratssitzung, der deutsche Zeitungsmarkt befinde sich in einem tiefgreifenden Strukturwandel. Er verwies darauf, dass die Zustellungskosten pro Exemplar stiegen. Eine freie, lokal und regional verwurzelte Presse sei für «unsere Demokratie eine Lebensversicherung».

Enseleit äußerte die Befürchtung, dass sich Verlage wegen des hohen Kostendrucks aus ländlichen Regionen zurückziehen könnten. Steigende Preise für Energie und Papier stellten derzeit zusätzliche Belastungen dar. «In dieser Situation müssen wir unsere Medien- und Presselandschaft stärken und unterstützen. Eine liberale demokratische Meinungsbildung gehört zu den Grundsäulen unserer Verfassung. Unabhängige Journalistinnen und Journalisten tragen einen aktiven Mehrwert dazu bei, Rechtsstaatlichkeit zu wahren», zeigte sich Enseleit überzeugt. Gleichzeitig ermahnte sie die Verlagsspitzen, neue Wege für eine breite Beteiligung an einer offenen Debattenkultur zu eröffnen. Staatliche Förderprogramme sollten daher auch digitalen Entwicklungen in der Medienbranche zielgerichtet unterstützen.

Zeitungs- und Zeitschriftenverlage fordern schon seit Jahren staatliche Hilfe und beklagen steigende Kosten. Der Mindestlohn für Austräger spielt dabei auch eine Rolle. In der vergangenen Legislaturperiode war eine Millionen-Hilfe bereits angedacht gewesen - die Pläne scheiterten aber. Das Bundeswirtschaftsministerium prüft eine Förderung für regelmäßig erscheinende Presseprodukte, wie Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) jüngst vor Verlegern in Berlin sagte.

