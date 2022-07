Rostock Seawolves setzen auch in der BBL auf Pearson

Rostock (dpa/mv). BBL-Aufsteiger Rostock Seawolves wird auch in der Premieren-Saison in der Basketball-Bundesliga auf Nijal Pearson vertrauen. Der Forward erhält einen Einjahresvertrag, teilte der Club am Freitag mit. «Wir haben Nijal Pearson im vergangenen Jahr als vorletztes Puzzlestück zum Team hinzugefügt. Er hat alle Erwartungen komplett erfüllt», betonte Cheftrainer Christian Held und ergänzte: «Nijal sollte ein Leader sein in der Mannschaft, er hat letztes Jahr eine ganz beeindruckende Entwicklung hingelegt.» Der US-Amerikaner freut sich auf die Rückkehr nach Rostock und sagte: «Vor uns liegen große Aufgaben, und wir wollen uns als Team verbessern.»

