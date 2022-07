Zwischenhoch sorgt für Wärme und Sonnenschein

Rostock/Schwerin (dpa/mv). Ein Zwischenhoch sorgt am Freitagvormittag für weniger Regen, wärmere Luft und Sonnenschein. Im Laufe des Tages wird sich aber das anhaltende Tiefdruckgebiet über der Ostsee zunehmend durchsetzen, wie der Deutsche Wetterdienst am Freitagmorgen mitteilte. An den Küsten kann es starken Wind bis hin zu Sturmböen bei Temperaturen von 21 Grad geben. Im Süden des Landes können vereinzelt Gewitter auftreten. In der Nacht bleibt es windig und größtenteils trocken bei 12 bis 15 Grad. Nach einem durchwachsenen Samstag deutet sich zum Sonntag eine Wetterberuhigung an.

