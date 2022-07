Sommerreisen Touristische Hochsaison in Mecklenburg-Vorpommern begonnen

Boote liegen bei sonnigem Wetter im Hafen in der Altstadt von Stralsund.

An der Ostseeküste und auf der Mecklenburgischen Seenplatte hat die Hochsaison begonnen. Hunderttausende Gäste werden in den kommenden Wochen ihren Jahresurlaub in Mecklenburg-Vorpommern verbringen.