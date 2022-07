Letzter Schultag vor den Sommerferien in MV

Schwerin (dpa/mv). Rund 155.000 Schülerinnen und Schüler in Mecklenburg-Vorpommern bekommen am Freitag ihre Zeugnisse. Nach dem Zeugnistag beginnen die sechswöchigen Sommerferien. Für die rund 34.000 Berufsschüler im Land beginnen die Ferien eine Woche später, teilte das Bildungsministerium in Schwerin am Donnerstag mit.

«Die Schülerinnen und Schüler können stolz auf ihre Ergebnisse sein, die sie unter besonderen Lernbedingungen erreicht haben», sagte Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke). Das Schuljahr habe trotz der Coronapandemie hauptsächlich in Präsenz stattfinden können.

Für Kinder, Jugendliche und deren Eltern, die ein offenes Ohr oder einen Rat benötigen, ist seit Montag das Zeugnissorgen-Telefon geschaltet. Dort bekommen sie noch bis Samstag von 08.00 bis 18.00 Uhr professionelle psychologische Beratung.

