17-jährige Negri neu im Schweriner Bundesliga-Team

Schwerin (dpa/mv). Leandra Rixa Negri rückt von der zweiten Mannschaft des SSC Palmberg Schwerin in das erste Team des Volleyball-Bundesligisten auf. Das teilte der Verein am Donnerstag mit. Die 17-Jährige profitiert als Bundeskader-Spielerin von einem Doppelspielrecht und kann in beiden Teams antreten. Priorität habe die 2. Liga, sagte Trainer Felix Koslowski. Negri soll aber auch Einsatzzeiten in der Bundesliga sammeln. Die 1,92 Meter große Sportlerin spielt seit elf Jahren Volleyball, zunächst in Zürich, dann in Schwerin.

© dpa-infocom, dpa:220630-99-862261/2 (dpa)