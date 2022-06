Kinder- und Jugendmediziner beraten Finanzierung

Ein Stethoskop hängt in einem Krankenhaus an einer Garderobe.

Greifswald (dpa/mv). Über die Herausforderungen bei der medizinischen Versorgung von Kindern und Jugendlichen wollen sich Ärzte am Donnerstag in Greifswald austauschen. Bei der Jahrestagung der Norddeutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin soll es unter anderem um die Versorgung chronisch kranker Kinder und die Notfallversorgung in ländlich geprägten Gebieten gehen.

In der Vergangenheit war wiederholt das System der Fallpauschalen als unzureichend für die Finanzierung der Kinder- und Jugendmedizin kritisiert worden. In MV kommt erschwerend hinzu, dass es auf die Fläche gesehen weniger Kinder gibt als anderswo.

Die Schweriner Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) erklärte: «Wir brauchen in der Geburtshilfe und Pädiatrie ein zukunftsfähiges Vergütungssystem für eine möglichst flächendeckende stationäre Versorgung in hoher Qualität und mit ausreichend Personal.» Laut Ministerium laufen derzeit zwei Bundesratsinitiativen unter Beteiligung von Mecklenburg-Vorpommern, die sich mit dem Finanzierungssystem befassen. Die Bundesregierung sei aufgefordert, zusammen mit dem Gesundheitswesen ein System außerhalb des Fallpauschalensystems zu entwickeln, erklärte Sprecher Alexander Kujat.

Unter Verweis auf den Krankenhausplan erklärte Kujat, es gebe im Land 16 Krankenhäuser mit einer Fachabteilung für Kinder- und Jugendmedizin mit insgesamt 451 Planbetten. Hinzu kämen tagesklinische Plätze, Betten zur kinderchirurgischen Versorgung und Fachabteilungen in den Bereichen Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie. Zwischen 2010 und 2020 seien insgesamt 25 Planbetten weggefallen. Nach Zahlen des Statistischen Bundesamtes ging die Zahl der Klinikbetten für Kinder- und Jugendmedizin noch stärker zurück. Gleichzeitig stieg die Zahl der unter 18-Jährigen um etwa 30.000.

© dpa-infocom, dpa:220629-99-849808/2 (dpa)