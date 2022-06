Neuer Hubschrauber für Greifswalder Rettungsflieger

Greifswald. Die in Greifswald stationierten Rettungsflieger der DRF Luftrettung können künftig eine größere Reichweite abdecken. Der Grund: Seit Anfang der Woche haben sie einen neuen Hubschrauber. Es handle sich um den modernsten Rettungshubschrauber, den es derzeit in der zivilen Luftrettung gebe, teilte die DRF mit. Im Gegensatz zur Vorgängermaschine verfügt dieser Typ demnach über einen Rotor mit fünf statt vier Blättern. Dadurch soll er mehr Last transportieren können und auch ruhiger in der Luft sein.

"Die größere Zuladungskapazität bedeutet für uns auch: Wir können mit diesem Hubschrauber mehr Kraftstoff aufnehmen, was die Reichweite nochmals erhöht", erklärte Stationsleiter Bernd Rosenberger. Außerdem verfügt der Hubschrauber laut DRF über einen Sandfilter, um die Triebwerke zu schützen und den Verschleiß zu bremsen. "Christoph 47" - so der Name des Greifswalder Rettungshubschraubers - ist häufig auch an Stränden an der Ostsee im Einsatz.

Die 1990 am Greifswalder Universitätsklinikum eingerichtete Station deckt unter anderem die Inseln Rügen und Usedom ab. Die Rettungsflieger sind dabei mitunter deutlich schneller als Rettungswagen auf der Straße. Seit 1992 betreibt die DRF die Station und seit dem Sommer 2020 auch im Nachtbetrieb. Im vergangenen Jahr flogen die Crews den Angaben zu Folge mehr als 1500 Einsätze.

