Suche nach Ursache für Explosion auf Sportboot dauert an

Waren/Müritz. Einen Tag nach einer Explosion auf einem Sportboot auf der Kleinen Müritz mit drei Schwerverletzten dauert die Suche nach der Ursache an. Der Brandursachenermittler sei vor Ort gewesen, ein Ergebnis seiner Untersuchungen liege aber noch nicht vor, sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei am Montagmittag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Bei dem Unglück am Sonntag waren eine 59-jährige Frau und ein 39 Jahre alter Mann lebensbedrohlich verletzt worden. Ein 60-Jähriger erlitt schwere, aber nicht lebensgefährliche Verbrennungen. Alle drei wurden in Spezialkliniken nach Berlin und Lübeck geflogen. Zum Zustand der Opfer, die alle aus dem Bundesland Brandenburg stammen, gab es zunächst keine neuen Informationen.

