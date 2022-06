Klinikum Südstadt Rostock 2021 erneut mit Millionen-Plus

Rostock. Das Klinikum Südstadt in Rostock hat das Wirtschaftsjahr 2021 mit einem Plus von 7,14 Millionen Euro abgeschlossen. Laut einer Mitteilung vom Freitag fiel der Überschuss des größten kommunalen Krankenhauses in MV damit höher aus als 2020 (6,78 Millionen).

Trotz Pandemie liefen in den beiden Corona-Jahren zahlreiche Baumaßnahmen. Bis 2025 sollen den Angaben zufolge 66 Millionen Euro investiert werden. So seien etwa die Erweiterung der Zentralen Notaufnahme und Modernisierung der Geburtenstationen der Universitätsfrauenklinik am Südstadtklinikum geplant. Die Auswirkung steigender Kosten auf den Krankenhausbetrieb sei noch nicht abzusehen.

