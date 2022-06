Sommerwetter und hohe Temperaturen

Schwerin. Sonne und warme Temperaturen sind am Donnerstag in Mecklenburg-Vorpommern zu erwarten. Das Thermometer erreicht Höchstwerte von 30 Grad, in der Küstengegend werden es Höchstwerte von 25 Grad, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mit. Auch in der Nacht bleibt es niederschlagsfrei bei schwachem Wind.

Der Freitag startet heiter, wird gegen Nachmittag jedoch wolkig. Am Abend kann es zu Regen und Gewitter kommen. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 32 Grad, an der Ostsee 30 Grad.

© dpa-infocom, dpa:220623-99-765791/2

