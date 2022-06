Priebe neuer Schauspieldirektor: Theater und Orchester GmbH

Neubrandenburg/Neustrelitz. Maik Priebe wird neuer Schauspieldirektor am Theater Neubrandenburg/Neustrelitz. Der Aufsichtsrat bestätigte die Besetzung am Mittwoch, wie die Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz mitteilte. Der gebürtige Schweriner werde die künstlerische Leitung der Sparte Schauspiel mit 14 Ensemble-Mitgliedern am 1. August 2023 übernehmen. Nach einem Regiestudium an der Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch" in Berlin inszenierte Priebe den Angaben zufolge unter anderem am Staatstheater Kassel, am Deutschen Nationaltheater Weimar und am Staatstheater Nürnberg. Der 1977 Geborene sei unter anderem mit dem Günther-Rühle-Preis und dem Kurt-Hübner-Preis für Nachwuchsregisseure der Akademie Darstellender Künste ausgezeichnet worden.

Intendant Sven Müller bezeichnete Priebe als einen "impulsgebenden Theatermann". Er sei ein Mecklenburger mit Welterfahrung und seit zwei Jahrzehnten ein erfolgreicher und viel beschäftigter freier Schauspielregisseur.

