Satzungsänderung der Klimastiftung: CDU kritisiert Aufsicht

Schwerin. Die CDU-Fraktion im Schweriner Landtag wirft dem Justizministerium mangelhafte Auskünfte in Verbindung mit einer beantragten Satzungsänderung der umstrittenen Klimastiftung MV vor. "Ganz Deutschland schaut auf das Drama um die sogenannte Klimaschutzstiftung - und das Justizministerium spielt weiter Heimlich & Co", sagte der rechtspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Sebastian Ehlers, am Mittwoch in Schwerin. Der Verweis auf die noch laufende Prüfung ist aus seiner Sicht ein Indiz für einen mangelnden "Willen zu Transparenz", zudem werde das Fragerecht des Parlaments unterlaufen.

Die wegen ihrer Unterstützung des Baus der Nord-Stream-2-Gaspipeline in der Kritik stehende Stiftung hatte Anfang Mai beantragt, dass der Name Nord Stream 2 sowie jegliche andere Bezugnahme auf den Betreiber und maßgeblichen Finanzier aus der Stiftungssatzung gestrichen wird. Das Justizministerium als zuständige Stiftungsaufsicht muss über diesen Antrag entscheiden.

Justizministerin Jacqueline Bernhardt (Linke) wies die Vorwürfe zurück: "Ich weise die Vorwürfe in aller Deutlichkeit zurück. Alle rechtlich zulässigen Informationen sind dem Rechtsausschuss vermittelt worden." Es handle sich um einen laufenden Vorgang. Die inhaltlichen Diskussionen im Ministerium würden weder in der Öffentlichkeit noch in Ausschüssen ausgetragen. Das Fragerecht der Abgeordneten sieht die Ministerin hierdurch nicht beeinträchtigt.

Auch die rechtspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, Constanze Oehlrich, bezeichnete die Weigerung des Justizministeriums, genaue Informationen zur Prüfung preiszugeben, als Affront gegenüber dem Parlament. "Die Justizministerin hat einen Sachverhalt zu einem Geheimnis verklärt, der eigentlich keines sein dürfte", so die Politikerin.

© dpa-infocom, dpa:220622-99-756542/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern