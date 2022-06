Uraufführung der Oper "Wölfe" in Schwerin

Schwerin. Letzte Proben mit Schafherde: Die im Auftrag des Mecklenburgischen Staatstheaters komponierte Oper "Wölfe" wird am Freitag in Schwerin uraufgeführt. Am Mittwoch fand die Hauptprobe im Großen Haus statt, während vor dem Staatsheaterbau auf dem Alten Garten rund 30 Schafe grasten. Sie sind Teil der Inszenierung und sollen die Besucher vor den Aufführungen auf das drinnen verhandelte Streitthema einstimmen. Die zuständige Amtstierärztin genehmigte am Dienstag die Anwesenheit der Tiere zu den sieben Vorstellungen vor dem Theater, wie eine Theatersprecherin sagte.

Das Große Haus verwandle sich für sieben Vorstellungen in eine mecklenburgische Weidelandschaft, in der die Besucher Platz nehmen. Die Bühne werde zum Wald, dessen Tiefen ergründet werden sollen, hieß es. Mit dem Projekt begebe sich das Musiktheater auf Spurensuche nach dem umstrittensten Großraubtier im Nordosten.

Über die Rückkehr des Wolfes nach Mecklenburg-Vorpommern wird heftig gestritten. Naturschützer begrüßen die Entwicklung. Weidetierhalter und Jäger haben Bedenken und fordern eine Eindämmung der wachsenden Wolfspopulation.

Die Estin Helena Tulve komponierte die Oper, Nina Gühlstorff führte Regie. Gühlstorff hat nach Angaben des Theaters zahlreiche Interviews mit Schäfern, Jägern, Wolfsliebhabern, Politikern und Wissenschaftlern geführt. Aus den Gesprächen sei ein dokumentarischer Text entstanden, den Tulve dann vertont habe.

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es amtlichen Angaben zufolge derzeit 16 Wolfsrudel - jeweils mit etwa acht bis zehn Tieren, wie Experten schätzen. Im vergangenen Jahr meldeten Weidetierhalter knapp 60 Wolfsrisse mit etwa 230 getöteten und verletzten Nutztieren. Fachleute rechnen ohne jagdliche Regulierung mit jährlich einem Drittel mehr Wölfen.

