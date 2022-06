Wiro mit positiver Bilanz, aber Sorgen wegen Energiekosten

Rostock. Die gestiegenen Bau- und Energiekosten machen Mecklenburg-Vorpommerns größtem Wohnungsunternehmen Wiro zu schaffen. Mit Sorge betrachte man den sehr starken Anstieg der Baukosten und die anhaltenden Material-Lieferengpässe, teilte die Wiro am Dienstag in Rostock mit. Klimakrise, Corona oder der Krieg in der Ukraine stellten große Herausforderungen dar. Die Entwicklung am Energiemarkt bestärke das Unternehmen darin, die Senkung der CO2-Emissionen noch stärker zu verfolgen, sagte Wiro-Chef Ralf Zimlich.

Dazu sollen laut Mitteilung etwa Solaranlagen, Wärmepumpen oder Geothermie beitragen. Neubauprojekte in Lichtenhagen, in der Thierfelderstraße und in der Albin-Köbis-Straße lägen trotz der Herausforderungen im Zeitplan. Im Rahmen eine Neubauoffensive entstünden 1500 neue Mietwohnungen.

2021 habe die Wiro einen Überschuss von 29,6 Millionen Euro erwirtschaftet und damit etwas weniger als 2020 (30 Mio.). Wie im Vorjahr werden 15,8 Millionen an die Gesellschafterin - die Stadt - ausgeschüttet. Ende Dezember bewirtschaftete die Wiro nach eigenen Angaben mehr als 34.800 eigene Wohnungen sowie über 4300 Wohnungen anderer Eigentümer. Einer von drei Einwohnern Rostocks lebe in einer Wiro-Wohnung. Die durchschnittliche Nettokaltmiete lag demnach 2021 bei 6,19 Euro pro Quadratmeter, 4 Cent mehr als 2020. Die Leerstandsquote lag zum Jahrsende bei 2 Prozent (2020: 1,79 Prozent).

