Jugendaustausch von MV mit Frankreich soll wachsen

Schwerin. Der Jugendaustausch von Mecklenburg-Vorpommern mit Frankreich und anderen Ländern soll wachsen. Seit Mai gebe es beim Landesjugendring eine Referentin für deutsch-französischen Jugendaustausch, wie die Organisation am Dienstag in Schwerin mitteilte. Die Stelle gehe aus einer Kooperation mit dem Deutsch-Französischen Jugendwerk hervor.

In den kommenden Monaten soll zunächst eine regionale Analyse zu potenziellen Akteuren und Trägern stattfinden und ein Netzwerk von Interessenten an einem deutsch-französischen und trilateralen Jugendaustausch aufgebaut werden.

Die internationale Jugendarbeit ist einer Studie zufolge in Mecklenburg-Vorpommern unterentwickelt. Die Träger verfügten meist nicht über das notwendige Personal und Geld, um Jugendaustausche und -treffen über Landesgrenzen hinweg zu organisieren, heißt es in der Untersuchung im Auftrag des Landesjugendrings. Nicht wenige Betreuer sähen Internationale Jugendarbeit zudem lediglich als "Luxus" jenseits der täglich zu leistenden Arbeit an.

