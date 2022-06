Tanken im Nordosten im Bundesvergleich besonders teuer

Schwerin. Wer in Mecklenburg-Vorpommern an die Zapfsäule fährt, zahlt laut Angaben des ADAC im Ländervergleich deutlich mehr als andernorts. Laut dem Kraftstoff-Vergleich für Juni kostete Super E10 hierzulande mit im Schnitt 1,92 Euro pro Liter rund 5 Cent mehr als im Saarland. Auch beim Diesel ist Deutschlands kleinstes Flächenland mit 2,02 Euro am billigsten, während man im Nordosten 2,10 Euro ausgeben muss. Mecklenburg-Vorpommern liegt bei beiden Kraftstoffarten unter den Bundesländern auf den hintersten Plätzen, Diesel ist gar nur in Bremen teurer.

Auch insgesamt zeigt sich im Vergleich zum Vormonat Mai nur beim Benzin ein merklicher Preisrückgang trotz des von der Bundesregierung beschlossenen Tankrabatts. Vom ADAC heißt es: "Diesel wird während der befristeten Energiesteuersenkung weiterhin niedriger besteuert als Benzin, wenn auch nur um rund drei Cent." Auch gebe es beim Diesel- größere regionale Schwankungen als beim Benzinpreis. Die Daten stammen laut ADAC von mehr als 14.000 bei der Markttransparenzstelle erfassten Tankstellen.

