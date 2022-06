Werftenübernahme durch Bundesmarine: Schwesig zuversichtlich

Berlin. Wenige Tage nach dem Verkauf der Werft in Wismar an das Kieler Rüstungsunternehmen ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) rückt auch für den zweiten Standort der insolventen MV Werften eine Lösung in greifbare Nähe. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig begrüßte am Dienstag in Berlin die Ankündigung des Bundesverteidigungsministeriums, bis Freitag für die Werft in Rostock-Warnemünde ein Übernahmeangebot vorzulegen, um dort ein Marinearsenal einzurichten.

"Das ist eine gute Nachricht für den Standort Rostock. Denn das Marinearsenal ist gut für die Marine und ist gut für die Werft in Rostock", sagte Schwesig nach einer auswärtigen Kabinettssitzung in Berlin, an der auch Bundeskanzler Olaf Scholz (beide SPD) teilgenommen hatte. Scholz äußerte die Erwartung, dass zu der Werftenübernahme rasch eine Entscheidung getroffen werde.

