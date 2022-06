FDP: Mehr Zeit für Hausbesitzer für Grundsteuer-Erklärung

Schwerin. Die Frist von vier Monaten für Hausbesitzer und Grundstückseigentümer zur Meldung ihrer Erklärung zur neuen Grundsteuer ist nach Einschätzung der FDP zu kurz. Die Landtagsfraktion forderte am Dienstag, die bis 31. Oktober gesetzte Abgabefrist zu verlängern.

In einem Antrag für die nächste Landtagssitzung weist die Oppositionsfraktion auf ein zeitliches Missverhältnis zwischen der Verwaltung und den Eigentümern der 1,2 Millionen Grundstücke in Mecklenburg-Vorpommern hin. "Während Gesetzgeber und Verwaltung gut vier Jahre brauchten, sollen Bürgerinnen und Bürger nun also in einem viermonatigen Zeitfenster alle Daten liefern", kritisierte der Fraktionsvorsitzende René Domke. "Zudem soll es elektronisch erfolgen, was viele in MV zusätzlich herausfordern wird."

Das Bundesverfassungsgericht hatte die bisher gültige Grundsteuer 2018 als verfassungswidrig erklärt. Daraufhin wurden neue Bewertungsmodelle erarbeitet. Voraussichtlich vom 1. Juli an sollen Eigentümer in Mecklenburg-Vorpommern ihre Erklärung zur neuen Grundsteuer elektronisch per Elster abgeben können. Genau dann begännen die Sommerferien, so Domke. Zudem seien die Steuerberater überlastet, sodass sie "nicht einfach mal nebenbei" Erklärungen für 1,2 Millionen Grundstücke erstellen könnten.

