Wolken und einzelne Windböen im Nordosten

Schwerin. Bewölkt und teils windig wird das Wetter am Dienstag in Mecklenburg-Vorpommern. Besonders an exponierten Küstenabschnitten ist zeitweise mit Windböen zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Vormittags wird örtlich Regen erwartet, im Tagesverlauf lockert es dann auf. Dabei werden Höchsttemperaturen zwischen 18 und 21 Grad an der Küste und zwischen 20 und 24 Grad im Landesinneren erreicht. In der Nacht zum Mittwoch bleibt es trocken und gering bewölkt. Die Temperaturen sinken auf 11 bis 7 Grad, an der See bleibt es mit 15 bis 10 Grad etwas milder.

© dpa-infocom, dpa:220621-99-738545/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern