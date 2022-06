32-Jähriger nach Übergriff auf Minderjährige in U-Haft

Kröpelin. Wegen eines sexuellen Übergriffs in Kröpelin (Landkreis Rostock) befindet sich ein 32 Jahre alter Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Der Deutsche stehe im dringenden Tatverdacht bezüglich eines versuchten Sexualdelikts am vergangenen Freitag, bestätigte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Rostock am Montag. Nach Medienberichten soll der Mann ein minderjähriges Mädchen angegriffen und versucht haben, es zu vergewaltigen.

Unter Verweis auf den Opferschutz machte die Sprecherin hierzu keine näheren Angaben. Der Mann sei bereits am Freitag festgenommen worden. Am Samstag sei der Haftbefehl erlassen worden.

