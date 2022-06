Härtefallkommission für Asylfragen mit neuem Vorsitzenden

Schwerin. Die für Asylfragen zuständige Härtefallkommission des Landes Mecklenburg-Vorpommern hat mit dem Rostocker Hans-Joachim Engster einen neuen Vorsitzenden. "Mit Ihrem ehrenamtlichen Einsatz leisten Sie einen entscheidenden Beitrag dazu, dass in unterschiedlichen, teilweise sehr schwierig gelagerten Einzelfällen humanitären Lösungen für Ausländer gefunden werden", würdigte Innenminister Christian Pegel (SPD) die Arbeit des Gremiums am Montag in Schwerin.

Die Härtefallkommission des Landes kann es Asylbewerbern, deren Antrag abgelehnt wurde, ermöglichen, eine Aufenthaltsgenehmigung aus humanitären Gründen zu erhalten. Sie entscheidet dabei unabhängig vom Innenministerium, dem sie rein organisatorisch unterstellt ist. Ihre acht Mitglieder werden unter anderem von Wohlfahrtsverbänden, Kommunen und Kirchen entsandt.

"Die Stärke der Härtefallkommission liegt darin, für Gerechtigkeit einzutreten, wenn die Grenzen des Rechts erreicht und ausgeschöpft sind", sagte der neue Vorsitzende Engster. Laut den Angaben war er zuvor bereits lange Jahre als Vertreter des Städte- und Gemeindetags Teil des Gremiums. Sein Vorgänger Ulrich Höcker verlies die Kommission nach mehr als 20 Jahren.

