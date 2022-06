Störtebeker-Festspiele starten auf Rügen

Ralswiek. Das größte Theater-Open-Air von Mecklenburg-Vorpommern startet in die erste Saison nach zwei Jahren Corona-Zwangspause. Heute Abend feiern die Störtebeker-Festspiele mit dem Stück "Im Angesicht des Wolfes" auf Rügen Premiere. Vor und auf der Naturbühne Ralswiek wird dann wieder geritten, gekämpft und gesegelt. In der diesjährigen Geschichte um den Freibeuter Klaus Störtebeker geht es vor allem um die Liebe. Aber auch dunkle Mächte sind am Werk.

Bis zuletzt war die Premiere nicht ausverkauft. Laut Festspiel-Chefin Anna-Theresa Hick verhielten sich die Menschen in diesem Jahr spontaner. Bis zum 10. September sind insgesamt 73 Vorstellungen vor bis zu 8800 Zuschauern geplant.

