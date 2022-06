Hansa Rostock beginnt Saison mit Heimspiel gegen Heidenheim

Rostock. Der FC Hansa Rostock startet mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim in die neue Saison der 2. Fußball-Bundesliga. Bereits am zweiten Spieltag kommt es zum Nordduell beim Hamburger SV. Das geht aus dem Spielplan für die Saison 2022/23 hervor, den die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Freitag veröffentlichte. Die Spielzeit beginnt am Freitagabend, 15. Juli, mit der Partie 1. FC Kaiserslautern gegen Hannover 96. Am 16. oder 17. Juli findet dann das erste Hansa-Spiel statt.

Weitere brisante Termine für die Rostocker sind das dritte Heimspiel gegen den FC St. Pauli am 5. Spieltag (19. bis 21. August) sowie das Duell mit Aufsteiger 1. FC Magdeburg am 16., 17. oder 18. September.

Die Hinserie der 2. Bundesliga endet wegen der Fußball-WM in Katar bereits Mitte November. Erst am 27. Januar wird die Saison mit dem 18. Spieltag fortgesetzt. Die Spielzeit endet am 28. Mai. Am letzten Spieltag trifft der FC Hansa auf Aufsteiger Eintracht Braunschweig.

