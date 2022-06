Milde Temperaturen: Urlaubsbranche vor der Hochsaison

Rostock. Für hitzeempfindliche Menschen bietet sich an diesem Wochenende eine Reise nach Mecklenburg-Vorpommern an. Wie Meteorologe Stefan Kreibohm vom Wetterstudio Hiddensee am Freitag der Deutschen Presse-Agentur berichtete, könnte es am Sonntag in Berlin Temperaturen von weit über 30 Grad geben. Direkt an der Küste werden es dagegen an diesem Freitag und Samstag nur etwa 22 bis 25 Grad, am Sonntag sogar nur noch 16 bis 18 Grad. Lediglich im Süden des Landes an der Grenze zu Brandenburg könnte die 30-Grad-Marke geknackt werden.

Die Urlaubsbranche ist nach Worten des Geschäftsführers des Landestourismusverbands, Tobias Woitendorf, aktuell zwischen Pfingsten und dem Beginn der Sommerferien in einer ruhigeren Phase. Nordrhein-Westfalen bildet in diesem Jahr mit dem ersten Ferientag am 27. Juni den Auftakt der Bundesländer. Wie in jedem Jahr sind Baden-Württemberg und Bayern die Länder mit den spätesten Ferienenden am 10. beziehungsweise 12. September.

Die Auslastung der Hotels und anderer Beherbergungsbetriebe sei gut, sagte Woitendorf. Die Erwartungen an die anstehende Hochsaison seien hoch, allerdings gebe es doch einige Verunsicherungen. So könnten die ansteigenden Corona-Zahlen oder die Teuerungsrate potenzielle Gäste von einer Urlaubsreise abhalten. "Wir können derzeit so schlecht kalkulieren wie vielleicht noch niemals zuvor."

