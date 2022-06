Unbekannte demolieren Blitzer: Hoher Schaden

Neubrandenburg/Friedland. Auf 40.000 Euro schätzt die Polizei den Schaden, den Unbekannte mit dem Demolieren eines Geschwindigkeitsmessgeräts an der B197 südlich von Friedland (Mecklenburgische Seenplatte) verursacht haben. Nachdem sie die Scheibe, die Kamera und das Gehäuse des Blitzers beschädigten, hätten die Täter auch noch versucht, das Gerät in Brand zu setzen. Wie das Polizeipräsidium in Neubrandenburg weiter mitteilte, wurde der Schaden am Montag entdeckt. Doch könne die Tat auch schon mehrere Tage zurückliegen. Die Kriminalpolizei in Friedland ermittelt und sucht Zeugen des Vorfalls.

© dpa-infocom, dpa:220613-99-649439/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern