Wieder mehr Fahrraddiebstähle auf Usedom

Eine Fraz zeigt ein Fahrradschloss angeschlossen an einem Mast.

Insel Usedom. Auf der Ferieninsel Usedom nehmen die Fahrraddiebstähle wieder zu. Im vergangenen Jahr wurden dort 390 Fahrräder gestohlen nach 192 im Jahr davor, wie die Polizei am Montag mitteilte. 2019 - vor der Corona-Pandemie - seien es allerdings 609 gewesen und 2018 sogar 719. Grund für den Rückgang während Corona seien die Kontrollen zur Einhaltung der Schutzmaßnahmen gewesen, so die Polizei. Für das laufende Jahr liegen den Angaben zufolge noch keine Zahlen vor.

Anlass für die Mitteilung war der vereitelte Diebstahl von drei hochwertigen E-Bikes im Wert von zusammen rund 9000 Euro am vergangenen Wochenende. Ein Mann rief bei der Polizei an und meldete, drei Männer beim Diebstahl beobachtet zu haben. Die Polizisten nahmen kurz darauf zwei Tatverdächtige in der Nähe fest und fanden auch die Fahrräder. Den möglichen dritten Mann fanden sie nicht.

Der Anteil von E-Bikes an den gestohlenen Fahrrädern auf der deutsch-polnischen Insel nimmt den Angaben zufolge zu. Von den 390 entwendeten Fahrrädern im Jahr 2021 waren demnach 161 E-Bikes - ein Anteil von 41 Prozent. 2019 seien es knapp 30 Prozent gewesen und 2017 nur 5 Prozent. Den Schaden durch Fahrraddiebstähle auf Usedom bezifferte die Polizei mit 638.000 Euro allein im vergangenen Jahr.

